GADAC faz campanha para manter atividades em Carpina

O Grupo Amigos Defensores de Animais do Carpina (GADAC) é uma instituição, sem fins lucrativos, que cuida de cães e gatos em situação de abandono e busca doações de qualquer tipo para auxiliar na manutenção do espaço e os cuidados que são permanentes. O trabalho vem sendo desenvolvido há mais de 10 anos e centenas de animais foram resgatados, vítimas do abandono e de maus tratos. A equipe cuida fisicamente e emocionalmente de cada um e assim aqueles que estiverem prontos seguem para adoção.

Atualmente o GADAC abriga cerca de 100 animais entre cães e gatos e precisa ampliar o número de canis e gatis para oferecer maior conforto. O grupo solicita o apoio para as doações de materiais de construção para realizar essa obra. Para manter as atividades os voluntários realizam várias campanhas de doações para garantir a manutenção do local, alimentação e os cuidados com a saúde dos animais. O grupo não tem nenhuma parceria com alguma empresa do ramo pet, mas está em busca.

Apesar de trabalhar diariamente para garantir a sobrevivência dos animais abandonados e que vivem nas ruas não é possível fazer todos os resgates solicitados, por falta de condições. São levados para a ONG apenas aqueles em extrema urgência. Os atendimentos na clínica veterinária são quitados à medida que as doações vão chegando. Recentemente o GADAC iniciou uma campanha de vendas de camisas para castrar e vacinar os animais. Foram distribuídos em alguns pontos da cidade cofres para arrecadação, assim é possível contribuir também financeiramente.

Doações- Entre as doações mais prioritárias estão medicamentos, ração, material de limpeza, material para curativo, lençóis, toalhas e roupas, bacias ou banheiras (os animais se sentem protegidos e aquecidos dormindo dentro delas) e ajuda financeira para pagar a clínica sempre que é feito um resgate.

Os pontos de arrecadação em Carpina são: Farmácia Corujinha, no Centro, CMYK – Gráfica Digital, em frente à Bridge School, Cajá, Assistência Autorizada LG, próximo à Flor Viva, Centro, Clínica São Francisco de Assis, próximo ao semáforo da rodoviária, AudioTec – Autorizada SKY, na rua da rodoviária, Móveis Crysbelle, Bairro Santo Antônio, Ponto Certo Mercadinho, próximo ao cemitério novo, Bairro Santo Antônio, Galego Acessórios, na rua de Lula do Boi, Bairro Novo e Auto Mecânica Jadilson e Jadielson, na Rua Manoel Pereira de Moraes, no Bairro de Santo Antônio.

Assistência- O GADAC organizou algumas formas para os voluntários ajudarem a instituição. Uma delas é apadrinhar um pet. Assim a pessoa se torna responsável por ele, ou seja, por gastos mensais de comida, banhos e cuidados em geral e ainda pode visitar o animal e oferecer o amor necessário para que ele fique bem. Outra forma é o lar temporário, no qual o voluntário oferece abrigo ao animal enquanto ele está em tratamento, para casos em que estão machucados, ou simplesmente até que encontrem um adotante responsável.

O grupo convida ainda os profissionais para doarem sua mão de obra a favor da instituição. De forma solidária realizar alguma atividade que beneficie a ONG na sua área de atuação. Ou até mesmo ajudando na divulgação das campanhas de doação através das redes sociais. São várias formas de contribuir. Os interessados em ajudar o GADAC podem entrar em contato via Facebook e Instagram ou levar sua doação em um dos pontos de arrecadação.