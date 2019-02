Ganhe o Mundo segue avançando e envia estudantes para a Austrália

“Nunca imaginei que teria essa oportunidade. Meu sonho, desde pequeno, sempre foi fazer intercâmbio, e hoje esse sonho se tornou possível”. Foi assim, com um misto de emoção e ansiedade, que o jovem Janaelson Barros, de 16 anos, expressou sua gratidão por ser um dos contemplados da edição 2019.1 do Programa Ganhe o Mundo. O estudante de Cupira, município do Agreste Central, embarcou na tarde desta terça-feira (12.02) para Hobart, na Austrália, juntamente com outros 22 alunos da rede pública estadual de ensino. Além desse grupo, outros 52 jovens devem viajar nos próximos dias para o mesmo país de língua inglesa.

Como de costume, o governador Paulo Câmara fez questão de acompanhar de perto esse momento de emoção para os alunos e seus familiares. “Quando a gente planeja cada nova edição do Ganhe o Mundo, a gente pensa nas muitas experiências que os nossos alunos vão viver e poder compartilhar. Esse grupo, que está embarcando para a Austrália tem um passaporte para vivenciar uma nova cultura, conhecer outra realidade. Tem um passaporte para transformar as suas vidas, para realizar os seus sonhos. Acreditamos e apostamos nisso”, destacou Paulo, acompanhado da vice-governadora Luciana Santos.

O embarque de hoje contemplou alunos da Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata, Agreste e Sertão do Estado. Na Austrália, os intercambistas vão cursar a modalidade High School em escolas públicas e privadas. Além da oportunidade de estudar em outro país, o programa de intercâmbio do Governo de Pernambuco oferece aos estudantes seguro saúde internacional, acomodação em casa de família (host famíly) com todas as refeições garantidas e uma bolsa mensal no valor de R$ 719.

“A gente está iniciando uma sequência de três embarques para a Austrália, que contemplará 75 estudantes. Depois a gente vai ter na sequência os embarques para a Nova Zelândia e, já no finalzinho do mês ou no início de março, faremos embarques para países da América do Sul: Argentina, Chile e Colômbia. Então, teremos um ciclo bem movimentado”, explicou o secretário estadual de Educação e Esportes, Fred Amâncio.

Assim como Janaelson, Larissa Sousa, de 17 anos, também se emocionou ao descrever a importância do intercâmbio para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. “É uma oportunidade que não tem como definir em palavras. Não é todo estudante do Nordeste e do Interior que consegue sair do país e ter essa experiência de cinco, seis meses fora. Então é um orgulho para a região”, pontuou. “Acho que o governo faz muito bem em investir nos jovens, porque a gente vai trazer novas experiências de outro país, que podem transformar Pernambuco em um lugar melhor”, completou Larissa, aluna da Escola de Aplicação de Petrolina, no Sertão do São Francisco.