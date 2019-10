Garagens desabam e várias pessoas ficam feridas em Limoeiro

Duas garagens desabaram, nessa terça-feira (29), por volta das 21h, no Bairro Nossa Senhora da Fátima, localizadas nas proximidades do Cemitério São João Batista, em Limoeiro. Diversas pessoas estavam dentro do prédio participando de um bingo, que acontece diariamente na comunidade. Não há confirmação do número exato de pessoas que estavam dentro do local no momento do desabamento. Populares disseram que, possivelmente, 15 pessoas estariam participando do bingo.

Algumas pessoas conseguiram correr ao ouvir o barulho das telhas e madeiras caindo, outros não tiveram o mesmo tempo e ficaram embaixo dos escombros. Vítimas com ferimentos leves optaram em não ir para o Hospital Regional de Limoeiro. Os feridos mais graves foram retirados da garagem por populares e socorridos por voluntários e pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). De acordo com levantamento realizado pelo repórter Jair Ferreira (TV Web Limoeiro) no hospital, apenas uma vítima precisou ser transferida. Não houve registro de vítima fatal.

A senhora Maria de Lourdes da Silva Farias, 53 anos, moradora da Rua do Matadouro, sofreu fratura exposta na perna e precisou ser encaminhada para o Hospital Otávio de Freitas, no Recife. Duas unidades do Corpo de Bombeiros estiveram no local para varredura e possível resgate de outras vítimas. A área foi isolada e a energia elétrica cortada para evitar novos acidentes. Máquinas da prefeitura de Limoeiro foram acionadas para derrubar a fachada da garagem que ficou comprometida e poderia desabar a qualquer momento.

Fonte: Blog do Agreste

Foto: Márcio Wanderley – Coisas da Vida