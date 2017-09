Gerência de Penas Alternativas firma parceria com mais 27 instituições em Goiana

Firmar novas parcerias com entidades que vão receber cumpridores de penas alternativas no município de Goiana, no Litoral Norte do estado. Com esse intuito, a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH), por meio da Gerência de Penas Alternativas e Integração Social (Gepais), realizou na última segunda-feira (25) um encontro para formalizar o cadastro de 27 instituições das áreas de educação e saúde vinculadas à rede municipal. A reunião ocorreu no fórum da cidade, onde funciona a Central de Apoio às Medidas e Penas Alternativas (Ceapa) e também recebeu organizações já vinculadas para atualização cadastral.

As novas instituições cadastradas passaram por uma formação para assistir e acompanhar os cumpridores, bem como receberam informações sobre as atribuições e responsabilidades das instituições partícipes. Todas já estão aptas para receber pessoas que cometeram crimes de menor potencial ofensivo e que, por decisão judicial, devem cumprir penas alternativas. A Coordenadora de área da Gepais, Letícia Costa, responsável pelo monitoramento da rede social junto à Ceapa Goiana participou do encontro.

Gerente da Gepais, Raquel Brandão frisa a importância desses novos convênios. “É muito importante a expansão da rede, principalmente quando se trata de parcerias voltadas para as políticas sociais de base, como a saúde e a educação, porque expande os benefícios à sociedade. Vale ressaltar também o trabalho de articulação que vem sendo realizado pela equipe da Ceapa local, pois em praticamente um ano de trabalho tivemos um aumento significativo de novas parcerias no município.” destaca.