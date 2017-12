Gerente de posto de combustível é vítima de assalto e tentativa de homicídio em São Vicente Ferrer

No final da tarde desta segunda-feira (18), o gerente do Posto de Combustíveis Laranjeiras, na cidade de São Vicente Ferrer, foi vítima de um latrocínio tentado.

Marcos Aurélio Batista estava saindo do estabelecimento com um malote de dinheiro, cujo valor não foi divulgado, e quando chegou no trecho conhecido como curva do sabão, no distrito de Sirigi, na PE 89, foi surpreendido por três indivíduos que estavam em duas motos.

No momento do assalto a vítima reconheceu um dos envolvidos, que é companheiro da funcionária do posto, identificada por Tália Conceição da Silva. Os bandidos efetuaram cinco disparos de arma de fogo contra Marcos Aurélio e levaram o malote com dinheiro.

Policiais militares do 2°Batalhão da Polícia Militar foram acionados e a Patrulha Rural extra de São Vicente, com apoio da GT de Machados iniciaram as incursões e com as informações prestadas pela vitima que estava consciente conseguiram prender dois envolvidos e recuperar o dinheiro.

Elenilson Paulo da Silva e Eriverton Inácio da Silva, juntamente com Tália Conceição foram encaminhados para a Delegacia de Plantão em Nazaré da Mata onde prestaram depoimentos e estão a disposição da Justiça. O quarto envolvido já foi identificado. Marco Aurélio foi encaminhado para um hospital no Recife.