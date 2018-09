Gestão imobiliária de alta performance

Conversa com o empresário Frederico Mendonça

Por Sivaldo Venerando

Para o ano de 2018 estava prevista uma ascensão positiva do mercado imobiliário devido a recuperação da crise econômica. Aos investidores foram anunciados benefícios como facilidade no crédito, queda da inflação, maior confiança do consumidor, modernização da automação domiciliar e criação de mais plataformas imobiliárias. De fato o setor segue a trilha da recuperação.

Para saber como funciona a gestão imobiliária, conversamos com o empresário imobiliário e palestrante Frederico Mendonça. Conselheiro Federal do Cofeci, Mendonça é também advogado e professor universitário, além de perito avaliador e editor do site Bastidores do Mercado.

Escreveu os livros Avaliação de Imóveis – Teoria e Prática (4ª edição no Brasil e 1ª edição no México), Administração de Imóveis – Aspectos Relevantes (2ª edição), e Operações Imobiliárias – Aspectos do Mercado.

Na conversa a seguir Mendonça fala sobre os desafios do segmento imobiliário e como atuar como alta performance.

Gestão imobiliária

“Gerir uma imobiliária envolve a gestão financeira, de pessoas e dos serviços prestados. Como qualquer empresa uma imobiliária reflete o perfil da sua diretoria, com relação à cultura organizacional e aos valores. Aliás, o perfil da gestão define os rumos que a imobiliária seguirá. Não basta ela possuir excelentes produtos a oferecer, é preciso manter a empresa arrumada”.

Desafios do segmento

“Atualmente, em face do momento difícil que atravessa o Mercado Imobiliário, um dos maiores desafios tem sido manter uma boa equipe e o entusiasmo dos profissionais. Isso requer atenção especial dos gestores, o treinamento constante da equipe e a manutenção do bom relacionamento interpessoal entre todos”.

Observar o contexto econômico

“A observação do contexto econômico possibilita ao profissional identificar eventuais ameaças e oportunidades, buscar diferenciais na atuação mercadológica, estabelecer metas e investimentos, visando o seu crescimento na profissão”.

Política de rodízio para os clientes

“A manutenção de uma política clara é fundamental para a satisfação dos Corretores e o bom desempenho da equipe. A definição de como ocorrerão os plantões e o atendimento aos clientes é parte essencial dessa política e, portanto, deve ser previamente combinado”.

Captação de imóveis

“A captação, também denominada de angariação, ocorre quando o proprietário firma um contrato de corretagem com o Corretor ou com a imobiliária visando a promoção da venda ou da locação do seu imóvel. É um dos trabalhos mais lucrativos para o Corretor, afinal só se aluga ou se vende o que se tem para oferecer. Quanto maior o portfólio de captações mais chances terá o profissional de lucrar. Mas é fundamental que esses imóveis estejam em boas condições de conservação e no valor de Mercado. O captador é uma espécie de empresário dentro da imobiliária, pois todo mundo acaba “trabalhando” para ele, até o diretor”.