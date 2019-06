Ginecologista aponta os cuidados com as mamas durante o pré-natal

Diferente do que muitos pensam, cuidar das mamas durante o pré-natal é de extrema importância para 13evitar desconfortos após o nascimento do bebê. De acordo com a ginecologista e obstetra, Dra. Erica Mantelli, entre as dúvidas mais frequentes das mães de primeira viagem está relacionada aos cuidados. “A própria gravidez e as mudanças hormonais preparam naturalmente as mamas para esse processo”, ressalta a médica.

Ao longo da gestação, é importante que o obstetra avalie a anatomia, o tipo do mamilo, além de observar as alterações que ocorrem com as mamas neste período. “A gestante deve buscar o máximo de informações possíveis com a equipe médica, de enfermagem e de consultores de aleitamento materno. Quanto mais informações, mais segura ela estará para vivenciar cada etapa”, explica Erica.

Para diminuir as rachaduras e os machucados, além de ajudar nos mamilos e para as aréolas ficarem mais resistentes, o indicado é que a mãe tome sol por cerca de 15 minutos (antes das 10h da manhã ou após às 16h). Uma lâmpada de 40 watts à uma distância de 15 cm da pele pode ser uma outra opção para o banho de luz. “É importante que, durante a gravidez e a amamentação, a mulher utilize loção hidratante apenas nas mamas. A hidratação deixa a pele mais fina, mais suscetível às rachaduras e aos machucados. Por isso, a área dos mamilos e das aréolas deve ser evitada”, conclui a ginecologista.

Sobre a Dra. Erica Mantelli – Graduada pela Faculdade de Medicina da Universidade de Santo Amaro, com título de especialista em Ginecologia e Obstetrícia, Dra Erica Mantelli tem pós-graduação em Medicina Legal e Perícias Médicas e Sexologia/Sexualidade Humana pela Universidade de São Paulo (USP). É formada também em Programação Neurolinguística, por Mateusz Grzesiak (Elsever Institute).