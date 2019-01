Gleide Ângelo pretende criar auxílio financeiro para mulheres vítimas de violência em PE

A Deputada Estadual, Gleide Ângelo (PSB), destacou em entrevista à Rádio Folha, nesta quarta-feira (16), que pretende apresentar vários projetos voltados para defesa das mulheres vítimas de violência no estado, que serão apresentados durante seus quatro anos de mandato na Alepe.

Gleide, que já estreia na vida política tornando-se a mulher mais votada de toda história de Pernambuco, pretende criar um tipo de auxílio financeiro para as mulheres do estado, denominado ‘Fundo Mulher’. Esse fundo será destinado para programas voltados para mulheres em condições de vulnerabilidade financeira, e por isso continuam dependentes do marido agressor. “Eu enxergo duas causas que fazem com que as mulheres morram vítimas de feminicídio, uma é a dependência financeira, e a outra é a dependência emocional”, declarou.

“Minha ideia inicial é criar o Fundo Mulher. O que é o Fundo Mulher, isso não estou inventando não gente, já existe em outros estados, é você criar um fundo, a gente sabe que estado está em dificuldade financeira, a gente sabe disso, mas quando você cria um fundo onde quem pode participar são organismos internacionais, empresas privadas, muita gente por meio de convênios, por meio de cooperação, que pode depositar dinheiro nesse fundo, e toda verba que entra nesse fundo, vai ser o que, vai ser para política de prevenção de violência contra mulher”, explicou a deputada sobre a futura proposta.

Durante a entrevista ela destacou outros projetos, como no mercado de trabalho, onde empresas contratadas pelo governo deverão disponibilizar parte das vagas para mulheres vítimas de violência, além de projetos e empreendedorismo social em comunidades e parceria com o sistema S.

Ela disse saber da responsabilidade, já que fez história como a mais votada, uma consequência de sua reputação como delegada que sempre se sensibilizou com as causas das mulheres, “Estou preparada para cobrança. Podem esperar uma deputada combativa em constante luta em favor das mulheres. Não se pode admitir que uma mulher morra pela simples condição de ter nascido mulher. De antemão, já asseguro que vou buscar ser presidente da comissão da mulher na ALEPE”.

