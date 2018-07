Glória do Goitá celebra 141 anos de Emancipação Política

O município de Glória do Goitá, Capital Estadual do Mamulengo, celebra seus 141 anos de Emancipação Política no dia 09 de julho. Glória do Goitá está localizada na Zona da Mata Norte do Estado, a 66 km do Recife.

São três dias de festividades na Praça de Eventos Joaquim Nabuco, a partir das 19 h, as comemorações tem início no dia 07 com as seguintes atrações: MC Elvis, André Marreta e Anjos do Forró.

No dia 08, pela manhã trilha de motos pelas estradas vicinais e a noite sobem ao palco, DJ Wiliam, Nordestinos do Forró, Valdir Som e Brasas do Forró e Marreta é Massa. Além da apresentação da Quadrilha Matutá.

Para o dia 09 a Prefeitura Municipal preparou uma programação especial para comemorar em grande estilo, com alvorada festiva, repicar de sinos e queimas de fogos, missa solene em ação de graças na Igreja Matriz, hasteamento da bandeira na Sede da Prefeitura, corte do bolo, tradicional maratona de emancipação.

À noite os shows ficam por conta do Bruno Cesar, Rogério Som e as grandes atrações Jonas Esticado e Solange Almeida. Além de apresentações culturais como coco de roda, cavalo marinho, ciranda, encontro de mestres de maracatus, repentistas entre outras atrações culturais no mercado público, centro da cidade.

Devido à festa de Emancipação Política é decretado feriado municipal no dia 9 de julho, repartições públicas, privadas e o comércio fecham as portas para comemorar seus 141 anos de Glórias.