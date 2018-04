Glória do Goitá com novas instalações da Sede da Defensoria Pública de PE

O ato solene para a inauguração das novas instalações da Defensoria Pública em Glória do Goita aconteceu na última terça- feira (10). Marcaram presença a prefeita Adriana Paes, o Defensor Público-Geral do Estado, José Fabrício Silva de Lima, o Defensor de Glória do Goitá, Dr. Carlos Frederico de Azevedo, a assistente Eliude Rodrigues, o Procurador Municipal Adson Xavier, os Defensores Manoel Jerônimo de Melo Neto, José Antônio Fonseca de Melo, os advogados Lindolfo Perazzo, Edmilson Prazeres, além da delegada de Glória do Goitá e Chã de Alegria Carolina Martins, vereadores, secretários municipais e demais autoridades.

O Defensor Geral José Fabrício, parabenizou e agradeceu a prefeita Adriana Paes pela cedência da servidora pública municipal, Eliude Rodrigues para a Defensoria Pública de Pernambuco.

A Defensoria é responsável por prestar assistência jurídica e gratuita aos cidadãos vulneráveis; além de promover a solução extrajudicial de conflitos, educação em direitos e conscientização da população sobre direitos humanos, cidadania e ordenamento jurídico. A nova sede está localizada na Avenida Rui Barbosa, no novo Fórum de Glória do Goitá. Além de facilitar o acesso da população à Instituição, é mais confortável e adequada. A Defensoria atende aos moradores do município, e também a população de Chã de Alegria. O atendimento ao público é de segunda a sexta-feira.