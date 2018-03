Glória do Goitá contemplada com mais de R$1 milhão em emendas parlamentares

Em visita a Brasília para participar da assinatura do termo de adesão do programa Internet e liberação do auxílio financeiro para os municípios, a prefeita Adriana Paes (PR), conseguiu R$ 1.055,000,00 em emendas parlamentares, do deputado federal André de Paula (PSD).

Os recursos são destinados da seguinte forma: Para a Saúde foram destinados R$ 550 mil, para a Infraestrutura e Serviços Públicos R$ 385 mil, montante esse para calçamento e pavimentação. Além de R$120,000,00 para compras de equipamentos para o Conselho Tutelar, um novo veículo será adquirido. Totalizando R$1.055,000,00 em emendas parlamentares.

A prefeita Adriana Paes juntamente com seus vereadores e com o apoio do deputado federal André de Paula vem trabalhando e buscando recursos para Glória do Goitá.

A gestora participou em Brasília juntamente com os vereadores Cícero Emiliano (PSL), Evandro Teodoro (PSB) e Epitácio de Souza (PSD), da assinatura do termo de adesão ao programa Internet para Todos e da liberação do auxílio financeiro aos municípios, ocorrido na última segunda-feira (12). Adriana Paes cumpriu agenda oficial com os vereadores visitando a Confederação Nacional dos Municípios e o Congresso Nacional em busca de mais recursos e investimentos para Glória do Goitá.