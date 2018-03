Glória do Goitá divulga programação para o Dia da Mulher

Na próxima quinta-feira, dia 8 de março, é comemorado o Dia Internacional da Mulher. E para celebrar a data a Prefeitura Municipal de Glória do Goitá, através da Secretaria de Políticas Sociais e Desenvolvimento juntamente com a Coordenação da Mulher, preparou uma programação especial. Entre as atividades esta a EXPOGOITÁ – MULHER.

A programação iniciou nesta segunda- feira (05) e segue até o dia 16. E contempla todo o município entre a Sede, Distrito, Povoados, Vilas e Zona Rural.

Diversas atividades serão realizadas como curso, palestras, apresentações culturais, beleza da mulher, panfletagem, aferição da pressão arterial, teste de HGT, sorteio de brindes e muito mais. Além da EXPOGOITÁ – MULHER Feira de Agricultura Orgânica, Familiar e Artesanatos. As ações são gratuitas e abertas ao público de todas as faixas etárias.

Na segunda-feira, dia 5 a 9 de março, será realizado o curso de Laços e Fitas com o grupo SCFV da Melhor Idade, no Espaço da Melhor Idade, a partir das 8h. O Espaço da Melhor Idade localizada na Rua Cezar de Albuquerque, Centro, próximo ao Hospital.

Já na quarta-feira (7), comemoração alusiva ao Dia da Mulher com todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino, com apresentações Culturais, palestra sobre a Violência Contra a Mulher com a delegada Gleide Ângelo, no Ginásio Municipal Fábio Barbosa de Carvalho.

Na quinta-feira (8), a programação oferece a EXPOGOITÁ – MULHER Feira de Agricultura Orgânica, Familiar e Artesanatos. A EXPOGOITÁ acontece na Praça de Eventos da cidade, a partir das 6h da manhã. Haverá café da manhã, apresentações culturais como Mamulengos, Mateo e Caterina, show com voz e violão palestra sobre a violência contra a mulher, momento de beleza como corte de cabelo, escola, manicure, pedicure. Além da saúde da mulher como teste de HGT, aferição da pressão arterial, orientações e panfletagem e sorteio de brindes.

Sem falar dos produtos orgânicos e da agricultura familiar e artesanatos que estarão expostos à venda. A EXPOGOITÁ – MULHER conta ainda com a Arena Gastronômica da UNINASSAU Recife, ondeos estudantes incentivam a agricultura orgânica, por meio da gastronomia, trazendo opções de pratos produzidos apenas com ingredientes da terra. Na Arena Gastronômica, os participantes também são desafiados a preparar alimentos na hora com os produtos expostos na feira.

Na sexta-feira dia (9), a partir das 8h da manhã, será a vez do Distrito de Apoti receber as ações do Dia da Mulher. A programação conta com apresentações culturais, palestras, café da manhã, momento de beleza, saúde da mulher com aferição da pressão arterial, teste de HGT, panfletagem, shows com voz e violão e sorteio de brindes.

No sábado dia (10), a partir das 14h, no Espaço da Melhor Idade, comemoração do Dia da Mulher com palestras, apresentações culturais com Mateo e Caterina, shows com voz e violão, sorteio de brindes e coffe break.

Na segunda-feira dia (12), a partir das 13h, é a vez da Zona Rural, receber o curso de Laços e Fitas com as mulheres da Comunidade Poças. O curso será na Escola Municipal do Sítio Laços. O encerramento será as 17h, com coffe break.

Na terça-feira dia (13), quem recebe a programação são os moradores da Vila Nossa Senhora da Glória na parte da manhã e a tarde é a vez dos habitantes do Povoado de Tapera de Santa Maria. Haverá apresentação cultural com Mateio e Caterina, café da manhã, palestra violência contra a mulher, saúde da mulher com teste de HGT, aferição da pressão arterial, serviço de panfletagem, sorteio de brindes, momento de beleza como cortes de cabelo, escova, manicure e coffe break e shows de voz e violão. As ações serão realizadas na Escola Municipal Fernanda Paes, na Vila Nossa Senhora da Glória a partir das 8h da manhã. E às 14h, na Escola São José no Povoado de Tapera de Santa Maria.

Por fim, na sexta-feira dia (16), a partir das 8hs, a Igreja Matriz em Glória do Goitá será realizada a formação da rede socioassistencial com o tema: Superação da Violência Contra a Mulher.

O evento é realizado pela Prefeitura de Glória do Goitá em parceria com todas as Secretarias Municipais.