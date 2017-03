Glória do Goitá elege primeiro Conselho municipal de Cultura

A Capital Estadual do Mamulengo deu mais um passo positivo em favor da Cultura Gloriense. Na manhã do último domingo (26), no Auditório do Centro Pedagógico, pela primeira vez, representantes da Sociedade Civil escolheram seus membros para a formação do Conselho Municipal de Cultura do Glória do Goitá.

Mamulengueiros, artistas, artesãos, escritores, poetas, repentistas, emboladores, cantores, compositores, professores e representantes de agremiações elegeram, em assembleia, por voto aberto, seis representantes.

O Conselho foi criado, através da Lei Municipal n.º 1022/2009 de 25 de novembro de 2009, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Cultura do município de Glória do Goitá. O conselho é paritário, ou seja, são seis representantes do Poder Público e seis representantes da Sociedade Civil organizada.

Objetivo do Conselho é de institucionalizar a relação entre Administração Municipal e os setores da Sociedade Civil, ligados à cultura, promovendo a participação destes na elaboração, execução e fiscalização da Política Cultural do município.

Glória do Goitá preserva fortes raízes culturais, como o teatro de mamulengos dos Mestres Zé Lopes e Zé de Vina, o Museu do Cavalo Marinho do Mestre Ze de Bibi.

O município conta ainda com o Museu do Mamulengo, um dos raros no Brasil. Além do ateliê de Zé Lopes, o mais novo Patrimônio Vivo de Pernambuco. Destaca-se ainda o maracatu, o coco de roda do Mestre Ciriaco, a cantoria e as poesias de Seu Pirrito.

Para o secretário executivo dos Conselhos de Glória do Goitá, Lucas Correia, a ativação do Conselho fortalece ainda mais a riqueza e diversidade cultural do município. E reafirma o compromisso da gestão pela valorização e fortalecimento da cultura gloriense.

“Nós que fazemos a gestão municipal em nome da prefeita Adriana Paes, nos colocamos a inteira disposição e reafirmamos o nosso compromisso com os valores da nossa querida Glória do Goitá”. Ressalta Lucas Correia.

O Conselho irá fortalecer e promover ações de Literatura, artes cênicas, cultura popular, música, audiovisual e artesanato no município.

“O Conselho é um instrumento muito importante, ele uni ainda mais as esferas governamental e civil, é mais uma porta de escuta popular para construir um governo participativo e democrático”. Pontua Leonildo Souza, chefe de divisão municipal de Cultura.

A posse do primeiro Conselho municipal de Cultura de Glória do Goitá está marcada para o mês de abril.

Representantes da Sociedade Civil

Titular Professora Zezinha Lins – Literatura

Suplente: Damião Carlos

Titular – Marinês Lopes – Artesaneto

Suplente: Geruza Souza

Titular – Fábio Nery – Cultura Popular

Suplente: Marcelo Bezerra

Titular – Francisco Dantas – Música

Suplente: Paulo Amorim

Titular: Jailson Barbosa – Audiovisual

Suplente: Marivaldo Silva

Titular: Cirleide Lopes – Artes Cênicas

Suplente: José Wilvison

Representantes do Governo Municipal:

Titular: Lucas Gustavo Correia Santos – Secretaria Executiva dos Conselhos

Suplente: Cássio Cruz – Secretaria Executiva da Prefeita

Titular: Arthur José B. S. Oliveira – Departamento de Cultura, Esportes e Eventos

Suplente: Manuela Maria da Silva – Gabinete da Prefeita

Titular: Rodrigo Martins – Secretaria de Políticas Sociais

Suplente: Washington Silva – Secretaria de Agricultura

Titular: Heleno Fragoso – Divisão de Cultura

Suplente: Edilson Rodrigues dos Santos – Secretaria de Educação, Cultura e Esportes

Titular: José Gomes – Secretaria de Infraestrutura

Suplente: Thamires Aguiar – Secretaria de Políticas Sociais

Titular: Leonildo Souza – Divisão de Cultura

Suplente: Francisco Lima – Divisão de Esporte

Foto: Gilmar Santos/SEI