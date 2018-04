GLÓRIA DO GOITÁ: Escolas, alunos e professores são premiados pelo resultado do SAEPE

Nesta segunda-feira (23), a Prefeitura de Glória do Goitá, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, premiou 490 alunos, 38 professores, 04 Escolas Municipais: Maria Elzanira, Lídia Borela Paes, Maria Luiza da Silva e do Erem Professor Barros Guimarães. Além do secretário Estadual de Educação Fred Amâncio, do deputado federal André de Paula, da gerente do GRE Mata Centro, Ana Xavier e do Serta – Serviço de Tecnologia Alternativa. A premiação é um reconhecimento do município pelos resultados do SAEPE – Sistema de Avaliação do Estado de Pernambuco, que elevou os números de Glória do Goitá acima da média estadual.

A cerimônia do Prêmio Reconhecimento Fernanda Dornelas Câmara Paes, acontece a partir das 09h da manhã, na Quadra do Ginásio Municipal Fábio Barbosa de Carvalho em Glória do Goitá.

A Escola que mais pontuou nos índices recebe um not book, as demais recebem placas de honra ao mérito. Os três melhores professores ganham tabletes, alunos, professores, diretores e supervisores são laureados medalhas. Já as autoridades recebem como homenagens placas pelo reconhecimento educacional. Durante a solenidade será distribuído o kit escolar para os alunos contendo: Mochila, caderno, lápis, caneta, borracha, massa modeladora, pincel, régua entre outros itens. Além da nova camisa escolar. Todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino receberão o kit. A Educação do Ensino Fundamental de Glória do Goitá está comemorando a nova fase de crescimento dos índices do SAEPE – Sistema de Avaliação do Estado de Pernambuco.

O grande destaque é a Escola Municipal Maria Elzanira que obteve o maior crescimento geral da Rede Municipal. A divulgação dos números no mês passado pela Secretaria Estadual de Educação mostra que o município de Glória do Goitá, esta acima da média do Estado, além de colocar também um crescimento no rendimento dos alunos avaliados em relação aos anos anteriores. O SAEPE é realizado pela Secretaria Estadual de Educação sempre no segundo semestre, e avalia o rendimento dos estudantes segundos, quintos e nonos anos do Ensino Fundamental nas disciplinas de português e matemática. Estão matriculados na Rede Municipal de Ensino de Glória do Goitá 4.076 alunos.