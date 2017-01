O distrito de Apoti, em Glória do Goitá, festeja neste final de semana a 105ª Festa de São Sebastião.

Sobem ao palco no sábado as bandas Dj Sydney na balada, Valdir Som,Tá de Boa Sertanejo e Show Católico. No domingo a animação continua com Swing do Amor, Rogério Som e Banda Bateu a química.

A programação religiosa conta com novenas, terços e missas na capela do Distrito de Apoti. Haverá ainda uma procissão com a imagem de São Sebastião.