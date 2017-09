Glória do Goitá ganha 10 novos poços artesianos

A Prefeitura Municipal de Glória do Goitá, através da Secretaria de Agricultura e, em parceria com o Instituto de Pesquisa Agropecuária, irá perfurar 10 novos de poços artesianos na Zona Rural do município.

De acordo com a secretária de Agricultura Margarida Emília, serão beneficiadas aproximadamente 200 famílias em dez Comunidades da Zona Rural do município: Sítios – Urubu; Ladeira Grande; Cativo, Quecequê, Camará, Tamboatá, Laços e Distrito de Apoti.