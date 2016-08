Glória do Goitá, Limoeiro e Condado contemplados com mais investimentos na indústria

Apesar de as economias brasileiras e pernambucana estarem atravessando um período turbulento, com o Produto Interno Bruto (PIB) de Pernambuco tendo registrado retração de 3,5% em 2015, o estado vislumbra dias melhores em 2016. Nesta última quarta-feira (30), durante a primeira reunião do Conselho Estadual de Políticas Industrial, Comercial e de Serviços (Condic), realizada na Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (AD Diper), o governo do estado anunciou investimentos da ordem de R$ 242,6 milhões em projetos industriais.

No encontro, foram aprovados 25 projetos, sendo 20 em indústrias, duas importadoras e três centrais de distribuição. Do montante total, R$ 226,5 milhões serão destinados a 15 cidades do Interior e R$ 16 milhões à Região Metropolitana do Recife (RMR). De acordo com o conselho, os empreendimentos serão responsáveis pela geração de 775 empregos diretos, sendo 458 no Interior e 317 na RMR. “Tudo isso vem de uma política de governo de interiorizar o desenvolvimento. Uma prova disso é que 93,3% dos investimentos aprovados na reunião de hoje seguirão rumo ao Interior”, destacou Thiago Norões, secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco.

Quinze cidades foram contempladas com os novos projetos aprovados: Arcoverde, Belo Jardim, Bezerros, Cabo de Santo Agostinho, Condado, Glória do Goitá, Itapetim, Jaboatão dos Guararapes,Limoeiro, Paulista, Petrolina, Recife, São Lourenço da Mata e Vitória de Santo Antão. Das 12 Regiões de Desenvolvimento (RD) do estado, oito foram contempladas nos seguintes locais: RMR, Mata Norte, Mata Sul, Sertão do Pajeú, Sertão do Moxotó, Agreste Central, Agreste Setentrional e Sertão do São Francisco.

*Diario de Pernambuco