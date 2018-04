Glória do Goitá premiará Escolas, alunos e professores pelo resultado do SAEPE

A Educação do Ensino Fundamental de Glória do Goitá, está comemorando a nova fase de crescimento dos índices do Saepe – Sistema de Avaliação do Estado de Pernambuco. E para festejar e comemorar esses números a Prefeitura através da Secretaria Municipal de Educação premiará Escolas, alunos e professores.

Na próxima segunda-feira, dia 23 de abril, às 09h, na Quadra Municipal Fábio Barbosa de Carvalho, os homenageados receberão o Prêmio Educacional Fernanda Dornelas Câmara Paes, um reconhecimento a aqueles que contribuem para o melhor desenvolvimento educacional do município.

O grande destaque é a Escola Municipal Maria Elzanira que obteve o maior crescimento geral da Rede Municipal.

A divulgação dos números no mês passado pela Secretaria Estadual de Educação, mostra que o município de Glória do Goitá, esta acima da média do Estado, além de colocar também um crescimento no rendimento dos alunos avaliados em relação aos anos anteriores.

O Saepe é realizado pela Secretaria Estadual de Educação sempre no segundo semestre, e avalia o rendimento dos estudantes segundos, quintos e nonos anos do Ensino Fundamental nas disciplinas de português e matemática.

PRESENÇA: Secretário Estadual de Educação de Pernambuco Fred Amâncio