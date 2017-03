Glória do Goitá promove Feira de Agricultura Orgânica, Familiar e Artesanato

Os produtores do município de Glória do Goitá realizam nesta sexta- feira (17) a 1ª Feira de Agricultura Orgânica, Familiar e Artesanatos do município (EXPOGOITÁ), na Praça de Eventos Joaquim Nabuco, centro da cidade.

Diversos expositores estarão vendendo seus produtos nos stands, a exemplo de hortaliças orgânicas produzidas por agricultores familiares do município.

A 1ª EXPOGOITÁ conta ainda com barracas de comidas típicas como tapiocas, bolos, pé-de-moleque, geléia, doces e comportas, além de licores de diversas sabores. Também haverá apresentações culturais e exposição de artesanatos como bonecos de mamulengos, bonecas de pano, bordados, camisas e quadros.

A iniciativa aquece a economia local e proporciona novas oportunidades de trabalho.

Durante a exposição serão oferecidos diversos serviços ao público como limpeza de pele, manicure, desing de sobrancelhas, escova e corte de cabelo. Além de aferição da pressão arterial, glicose e distribuição de preservativos.

O evento é organizado pela prefeitura municipal de Glória do Goitá com o apoio do SEBRAE.