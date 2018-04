Glória do Goitá promove Projeto Semente Solidária

A prefeita de Glória do Goitá Adriana Paes juntamente com a secretária municipal de Agricultura Margarida Emília, anunciaram na última terça-feira (10), durante reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, Sustentável da Agricultura Familiar, Comércio e Indústria de Glória do Goitá, o Projeto Semente Solidária que consiste no plano de trabalho 2018 para a agricultura do município, onde serão distribuídas sementes de milho, feijão e aração de terras para os agricultores, através das Associações Rurais. Além de assistência técnica e extensão rural.

As sementes foram adquiridas com recursos próprios do governo municipal para doação aos agricultores. São três toneladas de sementes, milho e feijão carioca e macassar. A prefeitura dispõe de três tratores que irão começar os trabalhos de aração de terras ainda nesta semana, conforme sorteio realizado na reunião do Conselho Municipal. Os membros do referido Conselho e da secretaria de Agricultura elaboraram um calendário de atividades como comissão de fiscalização e publicidade das ações. Participaram também da reunião os vereadores Berinho de Apoti, Kaio Nery. Além da assessora especial da prefeita Manuela Silva e da chefe de Gabinete Luiza Nery.