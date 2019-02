Polícia investiga supostas ameaças de morte contra prefeita de Glória do Goitá

A Polícia Civil está investigando supostas ameaças de morte contra a prefeita de Glória do Goitá Adriana Dornelas Câmara Paes (PR). As suspeitas foram levantadas após prints de conversas, supostamente feitas no dia 28 de janeiro, terem sido publicados em uma página no Facebook somente na última segunda- feira (25) e, assim, tornando-se públicos. Em uma das publicações, é mostrado que um dos suspeitos envolvidos informa que o crime deveria ser consumado ainda no começo deste ano.

Um adolescente, envolvido no grupo para cometer o homicídio, divulgou o print das conversas que ele teve com um dos líderes, para contar detalhes de como seria praticado o homicídio. Além da prefeita um policial militar, também seria morto. A função desse adolescente seria acompanhar a rotina das vítimas, passando informações para o grupo, que praticaria o crime.

Segundo a assessoria de imprensa da prefeita, Adriana Paes registrou um boletim de ocorrência, na delegacia de Vitória de Santo. Um inquérito policial foi instaurado, dando início às investigações. A investigação segue sob sigilo.

Na tarde desta terça- feira (26), a prefeitura de Glória do Goitá, realizou uma coletiva de imprensa. Na ocasião, a prefeita da cidade, Adriana Paes (PR), esteve à disposição de jornalistas e radialistas para esclarecer os principais questionamentos da imprensa e toda sociedade em geral, sobre o andamento da investigação da Polícia Civil sobre o plano de homicídio contra a mesma.

Aos jornalistas, ela confirmou que como medidas, reforçou a segurança na prefeitura, na sua residência e pessoal. Agora espera apenas que o Estado envie policiamento para sua segurança pessoal e da família. Adriana Paes disse ainda que irá continuar a frente do município, trabalhando em prol do povo e disse ainda que tudo isso é fruto da inveja pelo poder, diante do trabalho que vem desenvolvendo em Glória do Goitá.