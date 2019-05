GOIANA/ Mulher dá à luz em cadeira de rodas na entrada de hospital enquanto médico filma com celular

No vídeo feito pelo médico é possível acompanhar o momento em que a gestante chega à unidade praticamente dando à luz. O profissional diz que chegou ao local e está esperando pela equipe da unidade.

O vídeo mostra também uma enfermeira e uma técnica ajudando no parto. Missilene grita e conta com apoio das duas profissionais.

Nas imagens do circuito de segurança do hospital o caso é registrado de uma maneira diferente. Dois minutos depois de o médio falar com a recepcionista, a gestante aparece nas imagens, na cadeira de rodas. Em seguida, o primeiro bebê começa a nascer e o profissional passa a registrar as cenas com o celular.