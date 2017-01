GOIANA// Polícia captura homem condenado por morte de religioso em convento

O crime, que teve grande repercussão em Pernambuco, ocorreu em agosto de 2003. De acordo com as investigações, o frei Luciano Santos de Andrade teria sido empurrado do alto do Convento do Carmo. Além do homem preso, outra pessoa teria participação no homicídio, mas acabou sendo absolvido pelo Tribunal do Júri, em 2013.