Goiana prorroga inscrições para concursos com 717 vagas e salários de até R$ 5,9 mil

A Prefeitura de Goiana, no Grande Recife, prorrogou as inscrições para os três concursos, que juntos somam 717 vagas para diferentes áreas e cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 998 a R$ 5,9 mil.

O prazo inicial era o dia 29 de dezembro, mas cada uma das seleções passou a ter uma nova data.

As inscrições para as três seleções acontecem pela página do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB), organizador dos certames. A taxa varia de acordo com o cargo pretendido, indo de R$ 60 a R$ 95, de acordo com os editais.

Os interessados em concorrer no certame que conta com 696 vagas imediatas de diferentes níveis de escolaridade tem até o dia 12 de janeiro para se inscrever. A seleção conta com provas objetivas, que tem caráter eliminatório, para todos os níveis de escolaridade.

O segundo edital tem uma vaga para procurador municipal, com remuneração de R$ 4.229, enquanto o terceiro tem 20 vagas para guarda civil municipal, com salários de R$ 998. Ambos inscrevem até o dia 26 de janeiro, segundo edital disponível no site do organizador do certame.

Confira os cargos, salários e vagas:

Concurso para a Prefeitura de Goiana

Cargo Remuneração Total de Vagas Inscrição Agente administrativo R$ 998 20 R$ 65 Agente comunitário de saúde R$ 1.250 20 R$ 60 Agente de controle de endemias R$ 1.250 5 R$ 60 Agente de fiscalização de trânsito e transportes R$ 998 10 R$ 65 Agente de tributos R$ 998 3 R$ 65 Almoxarife R$ 998 2 R$ 65 Analista de controle interno R$ 1.924,56 2 R$ 95 Arquiteto R$ 5.988 2 R$ 95 Arquivista R$ 998 2 R$ 65 Artífice R$ 998 15 R$ 60 Assistente administrativo R$ 998 50 R$ 65 Assistente social R$ 4.216 5 R$ 95 Auditor fiscal R$ 4.229 2 R$ 95 Auxiliar administrativo R$ 998 2 R$ 65 Auxiliar de farmácia R$ 998 1 R$ 65 Auxiliar de saúde bucal R$ 998 10 R$ 65 Auxiliar de serviços gerais R$ 998 70 R$ 60 Auxiliar de serviços urbanos R$ 998 5 R$ 60 Biomédico R$ 1.924,56 1 R$ 95 Bioquímico R$ 2.700 1 R$ 95 Condutor/socorrista R$ 1.180 5 R$ 65 Contador R$ 3.454,31 1 R$ 95 Coveiro R$ 998 5 R$ 60 Cozinheira R$ 998 2 R$ 60 Cuidador R$ 998 3 R$ 65 Educador físico R$ 1.924,56 2 R$ 95 Enfermeiro R$ 1.924,56 5 R$ 95 Engenheiro agrônomo R$ 3.768,67 1 R$ 95 Engenheiro ambiental R$ 3.768,67 0 R$ 95 Engenheiro civil R$ 5.988 3 R$ 95 Farmacêutico R$ 3.423 1 R$ 95 Fiscal de obras R$ 998 2 R$ 65 Fisioterapeuta R$ 1.924,56 3 R$ 95 Laboratorista R$ 1.026,43 2 R$ 65 Médico auditor R$ 4.516,43 1 R$ 95 Médico cardiologista R$ 4.516,43 1 R$ 95 Médico cirurgião vascular R$ 5.315,88 1 R$ 95 Médico clínico geral R$ 5.057,79 5 R$ 95 Médico dermatologista R$ 3.653,10 1 R$ 95 Médico endocrinologista R$ 5.220,88 1 R$ 95 Médico gastroenterologista R$ 3.862,97 1 R$ 95 Médico geriatra R$ 5.091,96 1 R$ 95 Médico ginecologista R$ 4.149,15 1 R$ 95 Médico hansenologista R$ 2.396 1 R$ 95 Médico infectologista R$ 5.061,36 1 R$ 95 Médico mastologista R$ 2.396 1 R$ 95 Médico neurocirurgião R$ 4.533,26 0 R$ 95 Médico neurologista R$ 3.613,27 1 R$ 95 Médico neuropediatra R$ 3.613,27 0 R$ 95 Médico oftalmologista R$ 3.547,85 1 R$ 95 Médico ortopedista R$ 4.516,58 1 R$ 95 Médico otorrinolaringologista R$ 3.486,78 1 R$ 95 Médico pediatra R$ 4.763,50 1 R$ 95 Médico pneumatologista R$ 4.357,83 3 R$ 95 Médico reumatologista R$ 5.278,41 1 R$ 95 Médico ultrassonografista R$ 4.357,83 2 R$ 95 Médico urologista R$ 4.226,70 1 R$ 95 Merendeiro R$ 998 35 R$ 60 Motorista categoria a/b R$ 998 10 R$ 65 Motorista categoria d R$ 998 20 R$ 65 Nutricionista R$ 2.703 4 R$ 95 Odontólogo R$ 3.400 3 R$ 95 Operador de máquinas pesadas R$ 998 5 R$ 60 Pedagogo R$ 1.924,56 10 R$ 95 Professor de ensino fundamental anos finais – educação física R$ 2.455,35 12 R$ 75 Professor de ensino fundamental anos finais – letras/Libras R$ 1.848,51 2 R$ 75 Professor de ensino fundamental anos finais – língua inglesa R$ 1.848,51 5 R$ 75 Professor de ensino fundamental anos finais – matemática R$ 2.455,35 10 R$ 75 Professor de ensino fundamental anos finais – arte R$ 1.848,51 2 R$ 75 Professor de ensino fundamental anos finais – ciências R$ 1.848,51 3 R$ 75 Professor de ensino fundamental anos finais – geografia R$ 1.848,51 3 R$ 75 Professor de ensino fundamental anos finais – história R$ 1.848,51 3 R$ 75 Professor de ensino fundamental anos finais – língua portuguesa R$ 2.455,35 10 R$ 75 Professor de ensino infantil ao 5º ano R$ 2.308,03 200 R$ 75 Psicólogo R$ 1.924,56 4 R$ 95 Psiquiatra R$ 5.108,94 2 R$ 95 Recepcionista R$ 998 10 R$ 65 Técnico agrícola R$ 1.026,43 1 R$ 65 Técnico em contabilidade R$ 1.026,43 2 R$ 65 Técnico em edificação R$ 1.026,43 3 R$ 65 Técnico em enfermagem R$ 1.026,43 25 R$ 65 Técnico em farmácia R$ 1.026,43 1 R$ 65 Técnico em informática R$ 1.026,43 10 R$ 65 Técnico em prótese dentária R$ 1.026,43 1 R$ 65 Técnico em radiologia R$ 1.026,43 3 R$ 65 Técnico em segurança do trabalho R$ 1.026,43 2 R$ 65 Técnico em TI R$ 1.026,43 2 R$ 65 Terapeuta holístico R$ 1.924,56 1 R$ 65 Terapeuta ocupacional R$ 1.924,56 1 R$ 95 Procurador municipal R$ 4.229 1 R$ 95 Guarda civil municipal R$ 998 20 R$ 65

Fonte: Idib

*G1PE