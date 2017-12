Goiana recebe 2ª edição do Festival Multicultural Pós Cana

A segunda edição do Festival Pós Cana acontece nos dias 22 e 23 de dezembro na Praça Duque de Caxias, no centro do município de Goiana. O evento que é totalmente gratuito é uma realização do Instituto Ser Resiliente e conta com shows, palestras, debates, exposições, performances cênicas, entre outras atrações.

O Festival Pós-Cana é um festival multicultural e artístico da Zona da Mata Norte Pernambucana, realizado no município de Goiana. Recebe esse nome por fazer referência a nova “ERA”, vivenciada por todos da localidade, onde o monopólio da indústria de cana de açúcar sai de cena para dar lugar a novos investimentos,novos ares. Tais mudanças trazem consigo, e/ou paralelamente, transformações na cena artística da cidade, seja na música, na arte, nas diversas formas de expressões possíveis.

O Instituto Ser Resiliente acredita nessa ideia e abre espaço para obras e artistas de toda a região em dois dias de muita efervescência cultural. Com uma programação repleta de atrações e serviços para a comunidade, o Pós Cana contará com dois polos de eventos: Área Interna – Instituto Ser Resiliente / Área Externa – Praça Duque de Caixas. A produção é do ISR, Ventre e Lucas Torres e conta com o apoio de Os Barbudos Que Se Virem.

Revelando Talentos

O Pós Cana vai proporcionar ao público a descoberta dos talentos da região com exposição de fotografias e ilustrações de artistas na sede do ISR, nos dias 22 e 23 de dezembro. Além da oferta de polo de esportes com atividades e atrações diversas na Praça Duque de Caxias e lançamento do livro Ins.piração do autor Adeumauro Coutinho.

Instituto Ser Resiliente

Mudar a vida dos jovens através do processo de autoconhecimento e empreendedorismo criativo. Este é o objetivo do Instituto Ser Resiliente- ISR, implantado há 1 ano no município de Goiana, Zona da Mata Norte pernambucana. Fundado pelo jovem goianense Epaminondas Silva, o ISR se propõe a transformar o cenário da juventude da cidade, através de ações de mobilização e colaboração criativa, com a oferta de um espaço aonde os jovens podem trocar experiências, aprender, empreender e buscar sua independência e protagonismo na sociedade.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Dia 22 de Dezembro (Sexta)

Workshop: Uma Noção sobre Guitarra

Local: Área Interna – Instituto Ser Resiliente

Horário: 8h às 9h30

Palestrante: Felipe Barnabé

Palestra: Produção Audiovisual

Local: Área Interna – Instituto Ser Resiliente

Horário: 10h às 11hr30

Palestrante: Tayná Nunes e Renatto Mendonça

Palestra: “Livro e Outros Suportes Experimentais”.

Local: Área Interna – Instituto Ser Resiliente

Horário: 16h as 17h30

Palestrante: Philippe Wollney

Lançamento do livro: INS.PIRAÇÃO, pelo selo Porta Aberta, 2017.

Autor: Ademauro Coutinho

Local: Área Interna – Instituto Ser Resiliente

Horário: 17h30 às 19h

Dia 23 de Dezembro (Sábado)

Espaço para Tatoo Flash

Tatuador: Romerito

Local: Área Interna – Instituto Ser Resiliente

Horário: Das 14h às 17h e das 19h às 21h

Debate: Empreendimento Musical na Zona da Mata

Local: Área Interna – Instituto Ser Resiliente

Horário: 10h às 12h

Mediador: Epaminondas

Convidados:

Mônica Maria

Sam Silva

Lucas Torres

Zinho Alafia

Shows do dia 23 de Dezembro (Sábado)

Local: Área Externa – Praça Duque de Caixas

ABERTURA: SARAU DE POESIAS.

Horário: 16h às 17h

Poetas convidados:

Philippe Wollney

Geisiara Lima

Ademauro Coutinho

André Pina

Bruno Manfredini

SHOWS

Grupo RVA Goiana- PE

Onofre Igarassu-PE

Mônica Maria Goiana-PE

Sam Silva Goiana-PE

Valfrido Santiago Goiana-PE

Lucas Torres Goiana-PE