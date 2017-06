Goiana recebe Mostra SESC de Cinema

Neste mês de junho, a produção cinematográfica pernambucana vai circular por sete cidades do estado, indo da Região Metropolitana do Recife ao Sertão. Dezoito curtas e dois longas vão integrar a Mostra Sesc de Cinema, que vai terá exibição gratuita nas unidades de Garanhuns, Caruaru, Arcoverde, Goiana, Belo Jardim, Casa Amarela e Petrolina. É a primeira edição do projeto nacional, que selecionou trabalhos inéditos de cada estado e vai eleger seis para representar o Nordeste na próxima etapa.

As produções, de ficção e documentário, foram vencedoras da seleção realizada no início deste ano, com 55 inscrições. Como prêmio, vão circular pelas sete cidades e, após a última temporada, em Petrolina, serão anunciados os destaques da etapa estadual, sendo Melhor Roteiro e Melhor Direção, tanto para os curtas quanto para os longas-metragens, e ainda os filmes que foram indicados para a etapa regional e premiados com o licenciamento em Pernambuco. Serão 4 curtas e 2 longas que vão representar a região na etapa nacional do projeto, que acontecerá no segundo semestre.

“É uma ferramenta em que apostamos para difundir nossa produção, valorizar o olhar local e continuar referendando Pernambuco como um grande polo de produção e formação de público”, explica a instrutora de atividades artísticas do Sesc em Pernambuco, Naruna Freitas. De 1º a 3 de junho, os filmes terão exibição nas unidades do Sesc em Garanhuns, Caruaru e Arcoverde.

Em seguida, de 5 a 7, a Mostra aporta em Goiana e, de 7 a 9, chegam a Belo Jardim, Casa Amarela e Petrolina. As produções selecionadas foram “O silêncio da noite é que tem sido testemunha das minhas amarguras”, “Ramo”, “Abigail”, “História natural”, “Homens e caranguejos”, “Um brinde”, “Quarto para alugar”, “Autofagia”, “João Heleno dos Brito”, “Nosztalgia”, “Fora de quadro”, “Milagres”, “Avenida Presidente Kennedy”, “Olhos de botão”, “Catimbau”, “Lá vem”, “Noites traiçoeiras”, “FotogrÁfrica”, “Cheiro de Melancia” e “Soledad”. A programação varia de acordo com a cidade.

“Estamos sendo uma ponte entre alguns jovens diretores, que terão a oportunidade de apresentar seus primeiros trabalhos, como Felipe Soares (Autofagia), e de nomes já reconhecidos, como Petrônio Lorena (O silêncio da noite é que tem sido testemunha das minhas amarguras)”, ressalta Naruna. A classificação é variada, tendo opções livres, e a programação varia de acordo com a unidade que sediará a Mostra Sesc de Cinema. Informações podem ser obtidas nas unidades ou no site www.sescpe.org.br.

Sesc e audiovisual – Além de possuir equipamentos nas unidades para exibições sistemáticas de filmes para crianças e adultos, o Sesc tem se voltado para expandir sua atuação no audiovisual no estado. Em 2016, realizou o Circuito Sesc do Cinema Pernambucano, que realizou 81 exibições em cinco cidades, atingindo mais de 5mil espectadores. Além disso, apoia iniciativas como a Mostra Canavial de Cinema, o FestCine e o Festival de Cinema de Triunfo.

Programação

1º a 3 de junho

Sesc Garanhuns – a partir das 19h

1º de junho: Abigail | Olhos de botão | Fora de quadro

2 de junho: Catimbau | Noites Traiçoeiras | Autofagia

3 de junho: FotogrÁfrica | Homens e caranguejos

Sesc Caruaru – a partir das 19h30

1º de junho: Cheiro de melancia | O silêncio da noite é que tem sido testemunha das minhas amarguras

2 de junho: Milagres | Noites traiçoeiras | Fora de quadro

3 de junho: Avenida Presidente Kennedy | Um brinde | Quarto para alugar

Sesc Arcoverde – a partir das 19h30

1º de junho: FotogrÁfrica | Nosztalgia | Quarto para alugar

2 de junho: Abigail | Catimbau | Homens e caranguejos

3 de junho: Um brinde | O silêncio da noite é que tem sido testemunha das minhas amarguras

5 a 7 de junho

Sesc Ler Goiana – a partir das 19h

5 de junho: Cheiro de melancia | Lá vem | História natural

6 de junho: João Heleno dos Brito | Autofagia | Soledad

7 de junho: Avenidade Presidente Kennedy | Olhos de botão | Ramo

7 a 9 de junho

Cine teatro Belo Jardim – a partir das 19h

7 de junho: Lá vem | Ramo

8 de junho:Nosztalgia | Catimbau | João Heleno dos Brito

9 de junho: Milagres | Noites Traiçoeiras | Soledad

Sesc Casa Amarela – a partir das 19h

7 de junho: João Heleno dos Brito | Lá vem | Avenida Presidente Kennedy | Quarto para alugar

8 de junho: História natural | Nosztalgia | Milagres | Cheiro de melancia

9 de junho: Soledad | Ramo

Sesc Petrolina – a partir das 19h

7 de junho: Abigail | O silêncio da noite é que tem sido testemunha das minhas amarguras

8 de junho: História natural | Fora de quadro | Um brinde | Autofagia

9 de junho: FotogrÁfica | Homens e caranguejos | Olhos de botão