Goiana recebe neste final de semana a  2º  Virada Empreendedora e Criativa

Com o tema Santo de Casa Faz Milagre Sim a segunda edição do Virada Empreendedora e Criativa de Goiana acontece nos dias 21 e 22 de julho em Goiana-PE e conta com dois polos, Cine Teatro Politheama e Praça Duque de Caxias. O evento é promovido pelo Instituto Ser Resiliente em Parceria com a Produtora Ventre TGC – The Games Championship e conta com uma programação repleta de palestras, apresentação de experiências empreendedoras locais exitosas, shows, competição de games, apresentações de dança, show de talentos, entre outras atrações. A entrada custa R$5,00 e 1 Kg de alimento não perecível. Os alimentos serão doados para comunidades da periferia da cidade.

O evento Virada Empreendedora e Criativa é um iniciativa do Instituto Ser Resiliente e tem o objetivo de incentivar os empreendedores locais. Com dois dias de programação a Virada Empreendedora deste ano conta com dois polos e uma programação que contempla desde bate papos e palestras à show de talentos. O idealizador Epaminondas Silva espera levar conhecimento e entretenimento para o público. “Como a cidade têm muitos jovens talentosos e empreendedores de todas as áreas, optamos por fazer um evento com os “SANTOS DE CASA“. Serão 2 dias com muito conhecimento e entretenimento para quem for assistir”, enfatizou Epaminondas.

No dia 21 de julho acontece no Polo do Cine Teatro Politheama diversas palestras contemplando o uso da tecnologia no dia a dia, um painel sobre Produção de Conteúdo na Era Multiplataforma com uma equipe da TV Tambaú de João Pessoa-PB, além da apresentação de experiências exitosas de empreendedores da cidade, como a digital influencer e empreendedora Claudinha Sua Louka. A noite será encerrada com um bate papo sobre empreendimentos do mercado criativo da ilustração, tatuagem e fotografia e no segundo polo do evento, a Praça Duque de Caxias, acontecem apresentações de DJ’s em frente à sede do Instituto Ser Resiliente.

No dia 22 de julho o público terá acesso a uma programação voltada para competição de games, apresentações de dança, além da realização de um Show de Talentos onde os participantes demonstrarão suas capacidades em áreas diversas como representação, música, danças, canção, acrobacia, artes marciais, pintura, entre outras, de forma a demonstrarem ao público expectador e a um júri o seu talento. Os primeiros colocados serão premiados. Confira a programação completa e participe!

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Dia 21 de Julho de 2018, SÁBADO.

POLO 1 – Cine Teatro Polytheama(Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº 249, Goiana-PE)

Horário: 14:00 às 22:00 horas

CRONOGRAMA

14:00 horas – Abertura do evento e da lojinha colaborativa.

14:30 horas – Como a tecnologia pode ajudar no nosso dia a dia.

16:00 horas – Produção de Conteúdo na era Multiplataforma.

19:00 horas – Quem quer faz!

20:30 horas – Mercado Criativo.

POLO 2 – Em frente ao Instituto Ser Resiliente( Praça Duque de Caxias nº 765, Goiana-PE)

Horário: 23:00 às 02:00 hrs

CRONOGRAMA

23:00 horas – Festa Criativa na Rua.

Dj Mobilus, DJ Igor Matheus e DJ Leonardo Sabino

02:00 horas – Encerramento do primeiro dia

Dia 22 de Julho de 2018, DOMINGO.

Local: POLO 1 – Cine Teatro Polytheama(Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº 249, Goiana-PE)

Horário: 9:30 às 22:00 horas.

CRONOGRAMA

09:30 horas – Campeonato de Games.

17:00 horas – Dançando pra não dançar.

19:00 horas – Show de Talentos. 22:00 horas – Encerramento do segundo dia.