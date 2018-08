GOIANA/ Suspeito de matar PM no caminho para o trabalho é preso

A Polícia Militar prendeu, nesta quarta-feira (22), um homem suspeito de envolvimento no assassinato de um soldado da corporação, ocorrido no dia 15 de agosto, em Goiana, no Grande Recife. De acordo com a PM, o homem foi preso no município de Itapissuma, também na Região Metropolitana, enquanto praticava assaltos com um comparsa.