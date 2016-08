Governo de PE mantém redução de expediente para economizar energia

O Governo de Pernambuco irá manter o horário de expediente das 8h às 17h, até 31 de dezembro de 2016. A decisão de prorrogar mais uma vez a medida, que estabelece a alteração, foi baseada no monitoramento do consumo de energia dos órgãos, realizado pela Secretaria de Administração (SAD). Esta é a terceira prorrogação da medida, que foi adotada pela primeira vez em setembro de 2015 e faz parte das ações da SAD para atender ao Plano de Contingenciamento de Gastos (PCG).

De acordo com o levantamento realizado pela SAD, de janeiro a março deste ano, a medida trouxe uma economia de 11%, correspondendo a mais de 18.914.053 mil kWh, com relação ao mesmo período do ano passado.

Segundo o secretário de Administração, Milton Coelho, a manutenção da ação não gerou redução de jornada de trabalho dos servidores, uma vez que o intervalo de almoço dos servidores foi reduzido em 1 hora. “Com isso mantemos a carga de 8h/diária prevista na legislação”, pontuou Milton.

O secretário de Administração lembra ainda que os serviços que, por sua natureza finalística, demandem atendimento continuado e ininterrupto, mediante escalas de turnos sucessivos e regime de plantão, continuam com o seu horário de funcionamento normal. “O mesmo acontece com as unidades administrativas que tenham horário diferenciado previsto em norma específica, como escolas, hospitais, postos policiais, centrais de atendimento do Programa Expresso Cidadão, agências do trabalho e postos avançados do DETRAN”, finalizou Milton Coelho.

FACULTATIVO – As empresas públicas e as sociedades de economia mista que não recebam recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária, são consideradas independentes, para os fins da Portaria em questão.