Governo de Pernambuco mantém serviços essenciais funcionando

O Governo de Pernambuco segue trabalhando para assegurar os serviços públicos essenciais à população do Estado. Sob o comando do governador Paulo Câmara, o Gabinete de Crise planejou um conjunto de ações que permitiram que as forças policiais continuassem combatendo a criminalidade nas ruas, a entrega de insumos às unidades da rede saúde pública pernambucana, a circulação de 100% da frota de ônibus no Grande Recife, a manutenção das aulas da rede de ensino estadual, entre outras medidas. Todo o serviço público estadual estará funcionando nesta terça-feira (29.05), inclusive escolas, unidades de saúde e de segurança pública.

“O governador tem liderado pessoalmente todas as operações que vêm sendo realizadas e pediu prioridade para que o combustível captado do Porto de Suape atenda toda a coletividade”, afirmou o secretário de Planejamento e Gestão, Márcio Stefanni, durante coletiva realizada nesta segunda-feira (28), no Centro Integrado de Comando e Controle Regional de Pernambuco (CICCR).

Stefanni registrou que, de ontem à noite até hoje, cerca de 50 caminhões saíram do Porto de Suape, no município do Ipojuca, para atender os serviços públicos essenciais. “O combustível disponível atendeu, primeiramente, as forças policiais, as ambulâncias e o transporte público. Além disso, uma parte chegou para o povo, que também precisa se locomover”, detalhou. “Na tarde de hoje, o governador Paulo Câmara esteve com o comandante militar do Nordeste, o general de Exército Artur Costa Moura, para planejar a saída de comboios para o Interior do Estado, pois sabemos que a situação do Interior é pior que a da Região Metropolitana”, complementou.

SEGURANÇA – O secretário de Defesa Social, Antônio de Pádua, reforçou que o trabalho das forças de segurança de Pernambuco continua sendo realizada normalmente. “Nosso policiamento é lançado diariamente com o mesmo número que vem sendo lançado, com policiamento motorizado, de motos e viaturas, e a pé. Temos combustível suficiente para as nossas viaturas, levamos combustíveis para o Agreste e Sertão do Estado para que essas regiões continuem sendo policiadas da mesma forma que a capital”, explicou, ressaltando que o Governo do Estado tem conversado com o Comando Militar do Nordeste para traçar ações conjuntas de trabalho integrado para levar combustível a todo o Interior de Pernambuco.

Ainda no sentido de minimizar a falta de combustível em Pernambuco, Pádua destacou que, desde a semana passada, a SDS trabalha para montar escoltas policiais para viabilizar a ida de caminhões vazios para o Porto de Suape e o seus retornos para abastecer, especialmente, os serviços essenciais. “Caminhões-tanques de combustíveis vieram para abastecer não só o transporte público, mas a saúde e a segurança do Estado”, completou.

Pádua lembrou que o possível abuso de cobrança sobre o litro de gasolina e do etanol é passível de investigação criminal e até mesmo de prisão em flagrante. “É preciso lembrar que, na semana passada, postos de gasolina foram proibidos de vender e tiveram os combustíveis apreendidos e a pessoa responsável foi presa e conduzida à delegacia”, frisou.

SAÚDE – O secretário de Saúde, Iran Costa, assegurou que todos os hospitais da Rede Estadual de Saúde estão funcionando normalmente. “Estamos trabalhando, primeiro, para garantir o abastecimento de combustível para geradores, ambulâncias e transporte de paciente. Depois, para garantir a chegada de insumos. Temos trabalhado dia e noite para fazer com que os insumos cheguem dentro dos hospitais”, detalhou. Costa afirmou que, nesta segunda-feira (28.05), a pasta realizou uma ação fundamental para que os pacientes que necessitam de hemodiálise conseguissem fazê-la.

EDUCAÇÃO – O secretário de Educação, Fred Amâncio, registrou que todas as 1.054 escolas da Rede Pública Estadual funcionaram normalmente nesta segunda-feira (28.05) e que amanhã permanecerão abertas. O gestor destacou que, além da função pedagógica, as escolas públicas também têm uma função social. “É preferível que nossos jovens, muitos deles mais vulneráveis, estejam dentro das escolas do que nas ruas”, afirmou.

Fred também assegurou que nenhuma escola da Rede Estadual está sem merenda. “As equipes da pasta estão acompanhando os estoques de alimentos e do abastecimento do gás de cozinha. Efetivamente, já temos escolas com dificuldade em conseguir o gás de cozinha e, por isso, já foram realizadas mudanças no cardápio, mas a maior parte das escolas está fornecendo a merenda normalmente”, garantiu, reforçando que o Governo do Estado está trabalhando para que a entrega de gás de cozinha seja realizada de forma prioritária para o atendimento das escolas da rede pública.

SUAPE – Por determinação do governador Paulo Câmara, o presidente do Complexo Industrial de Suape, Marcos Baptista, informou a suspensão da cobrança do pedágio para os eixos suspensos dos veículos de transporte de cargas à Concessionária Rota do Atlântico – responsável pela administração da via expressa no Cabo de Santo Agostinho. A alteração visa ao cumprimento da isenção concedida, legalmente, sobre os caminhões de cargas que circularem vazios nas vias terrestres federais, estaduais, distritais e municipais, cuidando-se de realizar a documentação do volume de arrecadação suprimido. A mudança foi proposta via Medida Provisória editada, ontem, pelo Governo Federal.