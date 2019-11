Grau Técnico Carpina realiza na próxima quinta-feira (21) sua segunda edição da Feira de Oportunidades

Agentes integradores conceituados oferecem oportunidades de emprego e estágio em evento gratuito que conta ainda com palestras, exposição de produtos, oportunidades de negócios, degustações de alimentos e ações sociais. A entrada para o evento é 1 kg de alimento

Sucesso em todo o Brasil, a Feira de Oportunidades do Grau Técnico tem sua segunda edição realizada na próxima quinta-feira (21), das 9h às 16h, na unidade Carpina. O evento, gratuito para o público em geral – mediante a doação de um quilo de alimento não perecível -, é uma grande oportunidade para o profissional que busca se colocar – ou se recolocar – no mercado de trabalho. Para as empresas parceiras, a feira é também uma ótima ocasião para selecionar profissionais e estudantes com qualificação adequada para ocuparem cargos de emprego e estágio.

Oportunidades de emprego e estágio – para contratação imediata ou cadastro de reserva – são ofertadas pelos agentes integradores Açaí Mamãe Eu Quero, Agência do Trabalho de Paudalho, Ágil Pharma, Amorim Prev, Auto Escola Carpinense, Barbearia Seu Don, Best Way Saúde & Bem Estar, Casa do Bolo, Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), CMS Máquinas e Motores, Donna Beauté Spa, Escola de Cabelo Alex, Espaço Roberta Karla, Farmácia Permanente, Gape Proteção Veicular, George Kids, Gi Group, Mary Kay, Óticas Diniz, Passaport Idiomas, Piernet, Praeira Alimentos, Rosa Master, Tainah Produtos Naturais e Valloriza, entre outros. O evento conta ainda com o apoio da Agência de Encaminhamento Grau Técnico, da Secretaria de Desenvolvimento Social de Carpina e dos Correios.

Dentro da filosofia do Grau Técnico de preparar o cidadão para o mercado de trabalho, além da oferta de oportunidades de emprego e estágio, o evento conta com palestras, exposição com compra e venda de produtos, oportunidades de negócios, degustações de alimentos e ações sociais como cortes de barba, cabelo e sobrancelha; aferição de pressão arterial; orientações de saúde; consulta ao Serviço de Proteção ao Crédito (SPC); e emissão de documento do Cadastro de Pessoa Física (CPF), realizada por uma equipe dos Correios mediante o pagamento de uma taxa individual de R$ 7.

As palestras nesta edição versam sobre os temas Microempreendedor Individual, das 9h às 12h, com o facilitador Sérgio Roberto; e Como Ser Aprovado em um Processo Seletivo, ministrada por representantes da Passport Idiomas, das 13h às 16h.

Sucesso absoluto em todas praças em que foi realizada, a Feira de Oportunidades promovida pelo Grau Técnico já aconteceu em Abreu e Lima (PE), Aracaju, Belo Horizonte, Cabo de Santo Agostinho (PE), Camaragibe (PE), Campina Grande (PB), Caruaru (PE), Fortaleza, Garanhuns (PE), Maceió, Natal, Olinda (PE), Petrolina (PE), Recife, Salvador, Taguatinga (DF), Vitória de Santo Antão e, pela segunda vez, ocorre em Carpina, município da Zona da Mata Norte pernambucana, localizado a 45 quilômetros da capital. Em breve contemplará outras cidades do País.

Excelência- Maior rede de ensino técnico particular do País, o Grau Técnico é o carro-chefe do grupo Grau Educacional. A franquia se tornou uma grande oportunidade de negócio, para investidores, e de realização profissional, para a população brasileira que busca se colocar – ou se recolocar – no mercado de trabalho.

Com quase 60 unidades, presente em nas cinco Regiões do País – e com perspectiva de 200 escolas em operação até o fim de 2021 -, o Grau Técnico oferece mais de 20 cursos nas áreas de saúde, negócios, tecnologia e indústria.

Fundado em 2010, o Grau Técnico conta com mais de 50 mil alunos ativos. Sua taxa de empregabilidade gira em torno de 75% e contabiliza mais de 34 mil alunos contratados pelo mercado de trabalho.

Contemplado em 2019, pelo sexto ano consecutivo, com o Selo de Excelência em Franchising, concedido pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), o Grau Técnico foi também reconhecido nos últimos cinco anos com o Prêmio IEL de Estágio – concedido pelo Instituto Euvaldo Lodi –, por seus programas de estágio e acompanhamento profissional.

Em pesquisa da Deloitte, publicada na revista Exame, ficou em 1º lugar entre as empresas do segmento educação que mais crescem no Brasil em 34º no ranking geral das 100 empresas participantes da pesquisa. Também figurou entre as Melhores Franquias do Brasil (5 estrelas), pela revista PEGN (Pequenas Empresas, Grandes Negócios) ficando em 1º lugar entre as franquias do segmento educacional do Brasil.

Com a presença da marca planejada por meio de campanhas em diferentes meios e plataformas, o Grau Técnico vem se destacando ano a ano em pesquisas de recall sendo atualmente a marca mais lembrada em seu segmento.

Também integra o Grau Educacional a franquia Nível A, voltada para cursos profissionalizantes. Em breve o grupo começará a operar com as franquias Grau Médio Técnico, Colégio Grau e Faculdade Grau ampliando seu principal conceito de negócio, que é transformar a vida das pessoas.