Gravatá doa terreno ao TRE-PE para construção de Fórum Eleitoral

O presidente do TRE-PE, des. Agenor Ferreira de Lima Filho, e o vice-presidente Itamar Pereira, assinaram a escritura pública de doação de terreno do município para construção do Fórum Eleitoral.

Participaram da cerimônia de assinatura o prefeito do município de Gravatá-PE, Joaquim Neto de Andrade Silva, o des. eleitoral substituto, Washington Luís Macêdo de Amorim, a juíza Brenda Paes Barreto, vereadores e o presidente da Câmara Municipal da cidade, Leonardo José da Silva.

Após a assinatura, o presidente do TRE-PE agradeceu ao prefeito e ressaltou a importância da doação do terreno que, ao viabilizar a construção do Fórum, proporcionará um melhor serviço ao eleitor de Gravatá.

Em seguida, o prefeito Joaquim Neto reconheceu a necessidade da construção do Fórum e manifestou a alegria em proporcionar um lugar adequado à Justiça Eleitoral do município.

Foto: reprodução