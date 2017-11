GRE Mata Norte alerta para golpe que oferece bolsas de estudos

A Gerência Regional de Educação da Mata Norte, com sede em Nazaré da Mata, emitiu uma nota alertando pais, estudantes e professores de 17 municípios da região, para um golpe que vem sendo aplicado em algumas cidades de cobertura da regional. No documento, a gestora da GRE Mata Norte, Edivania Arcanjo, informa que um homem vem se passando por funcionário da gerência durante visita as casas dos estudantes, comunicando aos pais que os filhos foram contemplados com uma bolsa de estudo, e para validar essa oferta deve ser pago o valor de R$ 200. A bolsa seria de R$ 600, mas a diferença seria garantida pela gestão.

“O golpista, passando-se por funcionário da GRE ou usando nome de escolas e gestores, visita à casa dos estudantes, comunicando aos pais desses alunos que seus filhos foram contemplados com uma bolsa de estudo. O mesmo chega sempre muito bem informado sobre a vida escolar e familiar dos estudantes. Dessa forma, vem conseguindo convencer os familiares a darem certa quantia em dinheiro para pagamento de uma parte da bolsa, alegando que o restante do valor da bolsa de estudo será pago pelo Governo” diz trecho da nota.

No documento, Arcanjo orienta que, “se receberem visitas como essa, os pais dos alunos devem desconfiar, não pagar valor algum pela oferta e denunciar”. Timbaúba, Macaparana e Lagoa do Carro foram algumas cidades abordadas pelo suspeito. As vítimas estão sendo orientadas a prestarem queixa nas delegacias locais. O setor jurídico da gerência educacional também está tomando as medidas necessárias. Quem for abordado pelo suspeito ou tiver alguma informação deve procurar a polícia da sua cidade ou informar na GRE pelo telefone (81) 3633 4905.

