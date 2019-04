GRE Mata Norte promove mega aulão preparatório para o ENEM

Quais os principais desafios do século XXI? Quantos deles vão cair na prova do Enem 2019? Esses são os temas abordados no mega aulão promovido pela Gerência Regional de Educação da Mata Norte e o Melhores do Mundo Cursos, neste sábado (27).

O evento acontece na quadra da Escola Técnica Maria Eduarda Ramos de Barros, em Carpina, no horário das 8h às 13h, e cerca de 1.200 alunos irão aprofundar seus conhecimentos sobre esses desafios. “Será uma manhã de muito aprendizado para o Enem e também de conscientização sobre temas tão importantes hoje, com grande peso para o futuro”, destaca a organização do aulão.