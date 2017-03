Greve dos professores de Pernambuco é suspensa

G1// Em Pernambuco, os professores da rede estadual decidiram suspender a greve iniciada na quarta-feira (15), durante o ato contra a reforma da Previdência. A decisão do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Pernambuco (Sintepe) foi tomada após reunião na tarde desta segunda-feira (20). Com isso, as 94 instituições estaduais de ensino do estado que estavam sem aulas voltam à normalidade a partir da terça-feira (21).

De acordo com o presidente do Sintepe, Fernando Melo, a mobilização local foi encerrada para aguardar a resposta do Governo de Pernambuco acerca das reivindicações apresentadas pela categoria, entre elas a defesa da lei do piso nacional do magistério, que seria de R$ 2.298,80 em 2017, o que representa um reajuste salarial de 7,64%. “O governo tem um prazo para responder à nossa pauta, entregue no dia 8 de março. Vamos aguardar um mês por essa resposta”, explica o sindicalista.

Ainda segundo Melo, a suspensão da greve busca acompanhar a movimentação das centrais sindicais em todo o país. “A mobilização do dia 15 de março foi avaliada positivamente e, a partir dessa análise, haverá uma nova organização para discutir coletivamente se será feita uma greve geral em abril”, comenta o presidente do Sintepe.

De acordo com a Secretaria Estadual de Educação, as escolas que estavam com as aulas suspensas correspondem a 9% das 1.049 instituições de ensino de todo o estado.

Protestos- Na quarta (15), a categoria participou de uma mobilização nacional contra a reforma da Previdência, proposta pelo governo federal. Durante a manifestação, os integrantes realizaram passeatas e chegaram a interditar vias no Recife e em outras cidades do país.