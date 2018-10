Guia para organizar o Chá de Bebê é a novidade do site da Alô Bebê

Rede de lojas de produtos infantis lança passo a passo com dicas para fazer uma festa de arrasar

Uma das etapas mais importantes durante a gestação, é a organização do Chá de Bebê. Mais do que ganhar presentes, para os pais esse é o momento perfeito para reunir amigos e familiares e celebrar, de forma muito divertida, a chegada do mais novo membro da família.

Para auxiliar nesse processo, a Alô Bebê, maior rede de lojas de produtos infantis do Brasil, desenvolveu um guia com dicas de presentes, lembrancinhas, decoração, convites e muito mais. É um verdadeiro passo a passo para ajudar os pais a tornarem esse dia inesquecível. A novidade está disponível no site da marca. Basta acessar https://www.alobebe.com.br/ cha-de-bebe e conferir o conteúdo exclusivo.

“Embora o Chá de Bebê seja uma confraternização tradicional, muitos pais ainda têm dúvidas em relação a sua organização. Por isso, decidimos criar o guia, para oferecer aos nossos clientes uma experiência ainda mais completa em relação ao tema”, afirma Fabiana Milan, Gerente de Marketing da Alô Bebê.

Confira algumas das sugestões que podem ser encontradas no portal:

Solicite ajuda. Convoque uma amiga ou parente para ser a ajudante oficial da festa;

Não tenha medo de pedir. Solicite aos convidados, produtos de higiene, fraldas, roupinhas ou produtos comuns de enxoval e peça para a sua ajudante fazer a divisão nos convites, garantindo a surpresa na hora de abrir os presentes;

Convide com antecedência. Seja pessoalmente ou de forma informal, dê aos convidados um prazo mínimo de 15 dias para que possam se organizar e comparecer à festinha;

Menos é mais. Uma das coisas mais charmosas do chá é a decoração e nesse caso, as coisas simples funcionam muito bem, pois o mais importante é criar um ambiente alegre e agradável, que encante a todos;

Invista na praticidade. Para a mesa dos comes e bebes, prefira opções rápidas e que não demandem muita mão de obra na hora do preparo, além disso, invista em uma mesa de doces, pois é certeza de sucesso;

Divirta seus convidados. Que as brincadeiras já fazem parte da festa, todos já sabem. Para deixá-las ainda mais animadas, aposte em pequenas "competições" entre as convidadas e, a cada acerto, distribua uma espécie de brinde, que podem ser esmaltes, cremes ou até mesmo, bloquinhos para anotações. O importante neste momento é demonstrar seu carinho e atenção com os presentes;

