Gustavo Gouveia denuncia falhas na distribuição de remédios pelo Governo do Estado

O deputado Gustavo Gouveia (DEM) denunciou, em discurso no Pequeno Expediente desta segunda (1°), problemas no fornecimento de medicamentos imunossupressores pelo Governo do Estado. O parlamentar relatou o caso de uma criança, que sofre de uma doença renal crônica e passou por um transplante de rim, que está com dificuldades de receber os remédios necessários ao tratamento.

“Os medicamentos eram distribuídos pela Farmácia do Estado que fica no Recife. No entanto, desde que o serviço foi transferido para a unidade de Limoeiro, surgiram problemas na distribuição”, relatou o deputado, que visitou a Farmácia do Agreste. “Já não bastasse o sofrimento do paciente na espera pelo transplante e na recuperação de uma cirurgia complexa, ele enfrenta a dificuldade de receber o remédio. É um descaso do Governo do Estado”, concluiu.