Harmonização facial: beleza e riscos à saúde

Na era das selfies, a técnica em harmonizar traços faciais através de procedimentos estéticos não cirúrgicos, está na moda entre os brasileiros e vem fazendo sucesso nos consultórios. Nomes conhecidos como Joelma, Carlinhos Maia, Alok, Gretchen e Thammy Miranda aderiram ao método da harmonização facial e mostraram os seus resultados nas redes sociais. Trata-se de um conjunto de procedimentos estéticos combinados para melhorar a harmonia do rosto. Essa técnica promete mudar os traços e tratar o envelhecimento facial, caracterizado pela perda da elasticidade da pele, queda dos tecidos, músculos e gordura.

A Dra. Christiana Marcelino, Estética Dental/ Dentística, explica que a harmonização facial é uma forma de deixar o rosto com simetria, resultando em uma harmonia no sorriso, dentes, olhos, mandíbula, enfim no rosto de uma forma geral. Segundo a especialista, a durabilidade da harmonização facial vai depender do tipo de procedimento que você escolher fazer dentro da Harmonização Orofacial. “Os procedimentos que estimulam a produção de colágeno (microagulhamento e os bioestimuladores de colágeno) duram em média de 24 a 40 meses. Já o efeito do botox dura de 4 a 6 meses, dependendo da dose aplicada e os famosos preenchimentos com ácido hialurônico permanecem por cerca de 12 a 24 meses. Pode-se ainda fazer uso de alguns procedimentos conjugados para aumentar o efeito e a durabilidade da harmonização facial”, exemplifica.

Não existe uma idade mínima para fazer a harmonização. Entretanto, pessoas mais velhas costumam procurar pelo procedimento por causa da flacidez e envelhecimento. Os pacientes têm procurado essa técnica para a redução de papadas, olheiras, rugas e marcas de expressão, além do aumento dos lábios, definição de mandíbula, mudanças sutis no nariz e aumento ou diminuição do queixo e testa, por exemplo.

Autorização – O Conselho Federal de Odontologia -CFO – reconheceu a Harmonização Orofacial como especialidade da odontologia por meio da resolução 198/2019. Dra. Christiana Marcelino ressalta que “é importante saber que o cirurgião-dentista tem a competência de atuar nas estruturas da face (dentro de certas limitações) tanto em procedimentos com finalidade terapêutica quanto estética. No que se refere à estética, aliás, a harmonização orofacial está associada à estética dental, uma vez que o sorriso compõe a moldura do rosto”.

Dra. Christiana Marcelino orienta ainda que os profissionais habilitados para fazerem os procedimentos que envolvem a Harmonização Orofacial são os médicos cirurgiões-plásticos e dermatologistas, bem como os dentistas.

Em janeiro, o CFO emitiu a resolução 198/2019, reconhecendo a harmonização orofacial como especialidade. “Há um enorme desconforto quando se fala em quem ‘pode ou não’ atuar em tais procedimentos, pois são procedimentos invasivos que podem trazer danos passageiros ou permanentes se mal executados”, esclarece. A odontóloga deixa ainda um conselho para aqueles que pretendem contratar o serviço para que “antes de fazer algum tipo de procedimento em Harmonização Orofacial, procure saber antes a formação do profissional e o número de horas para a sua capacitação. Na odontologia, por exemplo, a capacitação profissional deve ter no mínimo a carga horária de 500 horas”.

Riscos – Como outros procedimentos estéticos a harmonização facial oferece alguns riscos. O profissional escolhido para fazer precisa ter conhecimento da anatomia da face, pois essa região tem muitos nervos e artérias. A aplicação errada pode provocar severas complicações. Alguns procedimentos injetam substâncias bem próximas a vasos e nervos podendo ocorrer entre outras sequelas: edemas, hematomas, hemorragias, isquemia, necrose, AVC, lesões nervosas (parestesias), cegueira, alergias e infecções.

Dra. Christiana Marcelino exemplifica alguns procedimentos como na “rinomodelação (aplicação de ácido hialurônico na região do nariz para afilá-lo) já causou vários casos de Síndrome Ocular Isquêmica, levando à cegueira irreversível. Já a Bichectomia (remoção da bola de Bichat, que é aquela gordurinha interna da bochecha) deve ser feita com o máximo de critério, pois nem toda ‘bochechinha’ a mais é indicação para a sua retirada. Algumas vezes, vai ser necessário apenas uma lipoaspiração da gordura externa da bochecha. Se mal indicada, pode produzir um aspecto de ‘anoréxico’ ou ‘chupado’ no rosto do paciente”, alerta a profissional. A harmonização é contraindicada para grávidas, pessoas com doenças autoimunes e pessoas que tomam imunossupressores. “Quem está habilitado para fazer o procedimento deve estar habilitado também para reverter ou socorrer um paciente em caso de efeito adverso e emergência”, conclui a odontóloga.