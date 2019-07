Hemope convoca doadores para repor o estoque de sangue

O Hemope convida os doadores de sangue e interessados para comparecerem ao Hemocentro Recife e prestar esse ato de solidariedade. A instituição tem constatado uma queda nas doações nas últimas semanas, o que pode prejudicar a assistência à população que precisa passar por cirurgias no Estado. O quadro tem sido provocado pelo período de férias escolares e de chuvas, que afetam o estoque de sangue da Fundação.

A presidente do Hemope, Gessyanne Paulino, preocupada com os estoques das doações, lembra que o ato traz benefícios também para o doador. “Como precisamos testar o sangue para diversas doenças, em casos positivos, também informamos ao doador para que ele possa buscar tratamento adequado, considerando que algumas vezes o doador não sabe que tem determinada enfermidade. Além disso, existe a satisfação de poder salvar vidas com um ato simples e solidário”, pontua a diretora.

Já a diretora de Hemoterapia da instituição, Anna Fausta, reforça que, atualmente, todos os oito tipos sanguíneos apresentam um déficit de bolsas. “Nós somos o principal hemocentro do Estado, o único público. Por isso, somos responsáveis pela coleta de sangue para atender a todos os hospitais do Sistema Único de Saúde e também aos centros particulares, caso necessitem”, ressalta. Atualmente, o Hemope responde por mais de 80% de todo o sangue coletado no Estado e 90% da demanda do SUS.

Como doar

Para doar sangue, a pessoa deve ter entre 16 anos e 69 anos e 11 meses (59 anos e 11 meses para a primeira doação). Os menores de 18 anos precisam da presença do responsável legal (pai ou mãe), bem como levar xerox da identidade.

É necessário ter mais de 50 kg, estar alimentado e em boas condições de saúde, além de apresentar um documento original, com foto. São exemplos: identidade, carteira de habilitação ou carteira de trabalho. Crachás não são aceitos, já os intervalos entre as doações de sangue, são de três meses, para homens, e quatro meses, para mulheres. O Hemope funciona das 7h15 às 18h30, de segunda a sábado, inclusive nos feriados.