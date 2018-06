Hemope lança campanha de Doação de Sangue para o São João

A campanha de São João do Hemope deste ano será aberta na próxima quarta-feira (6 de junho), às 8h, com um evento cultural no Hemocentro de Caruaru e objetiva conscientizar a população para a importância da doação, bem como repor o estoque de sangue durante o ciclo junino. O evento tem como meta ampliar em 15% o número de doações. “Durante o São João, os números de acidentes de trânsito e com fogos de artifício infelizmente aumentam. Logo, é necessário que o paciente receba transfusões de sangue. Por isso, a participação da população na campanha é de suma importância”, ressaltou a diretora de hemoterapia, Anna Fausta. A campanha vai até o dia 30 de junho, em todas as unidades do Hemope no Estado.

Atrações – Dentre as atrações confirmadas para abrilhantar a abertura estão os cantores Israel Filho, Valdir Santos e Renilda Cardoso, o Trio Pé de Serra, a Banda do 4º Batalhão da Polícia Militar de Caruaru, além da Quadrilha Flor do Caruá, do cordelista Espingarda do Cordel e da organização folclórica Boi Treme Terra.

Campanha – A iniciativa ganhou divulgação nos meios de comunicação com anúncios na televisão, spot de rádio, faixas, além dos jornais. O Hemocentro Caruaru estará todo decorado com temas juninos e contará com um buffet com comidas típicas da festa.

Critérios de doação – Para doar sangue, é preciso estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos – desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos. Pesar, no mínimo, 50kg, estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas), alimentado e apresentar documento original, com foto, emitido por órgão oficial (Carteira de Identidade, Cartão de Identidade de Profissional Liberal, Carteira de Trabalho e Previdência Social). Os menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou apresentar formulário de autorização.