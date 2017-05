Henrique Queiroz elogia artigo do empresário Jorge Petribu sobre a corrupção no País

Texto assinado pelo industrial Jorge Petribu, veiculado pela imprensa nesta terça (23), mereceu destaque do deputado Henrique Queiroz (PR), em pronunciamento no Plenário da Assembleia. No artigo, o empresário se diz “enojado” com as informações tornadas públicas a partir das investigações de casos de corrupção no Brasil. “Esses sorrateiros assaltantes da esperança nacional […] deviam ter a coragem de cometer o suicídio pelo mal que fazem a educação, saúde […] e tantos outros direitos básicos clamados diariamente pela sociedade”, escreveu.

Para Henrique Queiroz, a publicação representa “a indignação de um trabalhador e um desabafo em nome de milhões de brasileiros que assistem com pesar a esta crise”. O deputado observou que o momento do País, retratado no artigo, tem “sacrificado” setores importantes da economia. “E agora assistimos que o JBS, em poucos anos, se transformou em uma multinacional”, protestou, fazendo referência ao grupo empresarial que admitiu ao Ministério Público Federal, na semana passada, entre outros crimes, o pagamento de subornos a políticos em troca de vantagens.

Terezinha Nunes (PSDB), em aparte, também elogiou o texto. “Os empresários brasileiros que trabalham dia após dia para levar à frente seus investimentos não conseguem benesses como as denunciadas”, criticou a tucana, acompanhada por Romário Dias (PSD). “Lendo esse artigo é que se entende o desespero de um investidor. A desgraça com o Brasil é maior do que se pensa”, apontou Dias.

Também fizeram intervenções os deputados Zé Maurício (PP) e Ricardo Costa (PMDB). “Um homem comprometido com os pernambucanos, que gera renda para toda uma região, tinha de levantar a voz perante tanta iniquidade e desgaste na República”, disse Costa.