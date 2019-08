Homem comete suicídio após matar esposa em Aliança

Um homem assassinou a própria esposa e se suicidou na cidade de Aliança, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu na madrugada desta quinta- feira (1º), e o pedreiro, Ednaldo Simplício de Lima Ferreira, 38 anos, estrangulou a atual companheira Ana Maria Alves Batista, 44 anos, na casa dela, localizada a Rua da União, próximo ao clube municipal, no centro da cidade. O corpo dela foi encontrado no chão do quarto do casal.

Em seguida, Ednaldo Simplício, foi até a casa onde ele morava, localizada a Rua da Macaxeira, no Loteamento José Coelho Sobrinho, no distrito de Caueiras, ligou para um parente confessando o crime e praticou o enforcamento na garagem da residência.