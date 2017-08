Homem é assassinado a tiros em frente a escola em Bom Jardim

Um homem de 55 anos foi assassinado a tiros em frente a uma escola estadual no centro do município de Bom Jardim, no Agreste de Pernambuco, na manhã desta segunda-feira (21). Segundo o enteado da vítima, Paulo de Souza, Iranildo Serafim de Moura vendia lanches em frente à Escola Estadual Raimundo Honório, na Rua Alto do Carmo, quando dois homens numa moto atiraram contra seu padrasto, atingindo o peito e o queixo.

Ao aguardar a liberação do corpo do padrasto no Instituto de Medicina Legal (IML), no Centro do Recife, nesta segunda, o enteado da vítima afirmou que o padrasto era ligado ao ‘jogo do bicho’ no município. “Ele andava com muito dinheiro no bolso, mas não sei se foi por causa disso que atiraram nele”, disse.

No IML, a informação repassada ao parente da vítima é de que o corpo será liberado na terça-feira (22). “Todo mundo lá de casa está arrasado. Minha mãe foi parar no hospital”, lamentou.