Homicídio em Lagoa do Carro

O crime aconteceu na manhã desta quinta-feira (22), na Rua Barão de São Borja, no município de Lagoa do Carro. José Guedes dos Santos Filho, 38 anos, foi atingido por quatro disparos de arma de fogo no tórax, braço esquerdo, abdômen e nádega.

O homicídio foi cometido por dois homens, não identificados, em uma motocicleta de placa não anotada. José Guedes foi levado para o hospital de Lagoa do Carro, mas veio a óbito no local. De acordo com a Polícia Militar a vítima era ex presidiário.