Homem é espancado até a morte após matar ex-namorada a facadas

Um homem foi espancado até a morte após matar a facadas a ex-namorada e ferir amiga dela em um ponto de ônibus na região de Cangaíba, zona leste de São Paulo, por volta das 18h30 da última terça-feira (7). Inconformado com o fim do namoro, José Francinildo de Araújo começou a discutir com Elisabete de Oliveira em um ponto de ônibus na Avenida Doutor Assis Ribeiro.

Ela esperava um coletivo, acompanhada de uma amiga, para ir a faculdade. Durante a briga, o homem pegou uma faca e começou a golpear a ex-namorada e a amiga dela que tentou ajudar. Elas foram levadas ao pronto-socorro do Hospital do Tatuapé.

Elisabete não resistiu aos ferimentos e morreu. A amiga permanece internada no hospital e não corre risco de morte. Após o crime, Araújo tentou fugir a pé, mas foi perseguido por um grupo e espancado até a morte.

*Folhapress