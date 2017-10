Homem é morto a tiros no lugar do filho em Goiana

Marenildo de Lima Machado, 53 anos, foi morto no lugar do filho no último domingo (15), durante a realização da Parada da Diversidade, no bairro de Nova Goiana, no município de Goiana.

De acordo com a Polícia Militar o crime foi realizado por uma dupla que tentava matar o filho dele que é acusado de cometer um homicídio e, por isso, os dois suspeitos tentavam vingar o assassinato anterior quando atingiram o pai. Outras três pessoas ficaram feridas, mas sem gravidade.