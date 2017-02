Homem é morto em Timbaúba

Um homem de foi morto a tiros após receber um telefonema marcando um encontro, no Alto da Santa, município de Timbaúba, nesta quinta- feira (09). Segundo a Polícia Militar, vítima foi abordada e morta com aproximadamente seis tiros pelo corpo.

Segundo informações da esposa, Josivaldo Ferreira de Araújo teria recebido uma ligação marcando um encontro no lugar onde o crime ocorreu. Ele estava sentado no local quando foi abordado por um suspeito em uma motocicleta, que disparou cerca de seis tiros contra a vítima, que morreu no local. O acusado fugiu logo depois.

Josivaldo Ferreira foi alvejado na perna e o abdome, e sofreu lesões no crânio, provocadas por tijolos.

Segundo a PM, familiares não souberam informar o que pode ter motivado o crime. A suspeita é que os infratores seriam conhecidos da vítima, de acordo com a equipe policial.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Timbaúba.