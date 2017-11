Homem é preso após fazer dois reféns durante assalto a loja em Goiana

Um homem de 22 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) após fazer dois reféns durante um assalto aos malotes de um carro-forte que estavam sendo transportados às Lojas Americanas de Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. O crime aconteceu na tarde desta terça-feira (31) e, de acordo com a PM, o gerente do estabelecimento e um vigilante da empresa transportadora de valores foram ameaçados com uma arma de fogo.

Durante rondas pelo Centro de Goiana, uma viatura da PM foi informada sobre uma investida criminosa no estabelecimento e seguiu para o local. Com a chegada dos policiais, os assaltantes se assustaram e três deles conseguiram fugir. Sem conseguir escapar, o quarto envolvido no assalto fez os dois homens reféns.

Através de negociações, os policiais fizeram com que o assaltante se entregasse. Com ele, foram apreendidas armas, munições e 23 celulares roubados do estabelecimento. Após ser preso, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Goiana e a equipe policial segue fazendo buscas dos outros três assaltantes.

Na delegacia, o envolvido preso foi autuado por roubo majorado, com as qualificadoras de restrição de liberdade da vítima e por ter praticado crime contra empresa de transporte de valores. De acordo com a PM, ele será encaminhado a uma audiência de custódia.