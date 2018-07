Homem é preso com carro roubado e cocaína

Um homem foi preso com um carro roubado e 13 papelotes de cocaína, no município de Carpina, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito foi detido por policiais do 2º Batalhão, após a corporação receber denúncias de moradores da região.

A prisão ocorreu na tarde da última sexta-feira (13). As denúncias dos moradores davam conta de uma suspeita de que o carro que estava com o homem era roubado. Os PMs foram ao local e contataram que havia um boletim de ocorrência sobre o roubo do mesmo veículo.

O carro estava estacionado em frente à casa onde o suspeito mora. Com o homem preso, foram apreendidos, além dos 13 papelotes de cocaína e do carro, uma balança de precisão, um celular e sacos que, segundo a polícia, serviriam para embalar o entorpecente.

O caso foi registrado na 45ª Delegacia de Carpina.

*G1PE