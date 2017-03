Homem é preso em flagrante por sequestro em Paudalho

Policiais Civis da 47ª Delegacia de Paudalho, sob coordenação do DPC Marcos Roberto da Silva e a supervisão do Comissário Especial Rilton Lima, prenderam em flagrante um homem que havia sequestrado a ex- companheira, nesta quinta- feira (02). A prisão ocorreu, na BR-408, no viaduto que dá acesso a comunidade de Santa Mônica.

Familiares de Edvânia Pereira de Aguiar informaram que o coveiro, Edvan Angelino Gomes, havia sequestrado e que estava tentando fugir de Paudalho com a vítima. Os agentes conseguiram a localização do carro usado no sequestro e interceptaram o mesmo. Na ocasião, Edvânia Pereira se encontrava no interior do veículo, em estado de choque, devido as agressões e ameaças de morte cometidas pelo ex-companheiro, que estava com um facão e uma faca peixeira.

Edvan é reincidente na prática de delitos de violência doméstica e foi autuado em flagrante delito e teve sua prisão preventiva decretada. Ele será apresentado ainda no polo de audiências de custódia na cidade de Nazaré da Mata.